Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, сообщает УП.

"Комиссия предоставляет свое мнение в рекордное время: если обычно, чтобы подготовить (заключение), нужно очень много времени, то сейчас это всего несколько недель после того, как Украина предоставила свои ответ на вторую часть опросника", - сказал он.

Он напомнил о фотографии, на которой президент Украины Владимир Зеленский показывает ответ на вторую часть опросника.

"Я не знаю, помните ли вы ту фотографию, но ответ был очень толстый. Всем известно, что работники комиссии – супергерои, но даже супергероям нужно время от времени спать. Поэтому будет справедливо дать комиссии немного времени, чтобы завершить свою оценку в этому политически и технически очень важному и чувствительному вопросу", - сказал Мамер.

Он добавил, что между решениями Еврокомиссии и Европейского совета (саммита лидеров) будет практически одна неделя.

"Я признаю, что это плотно, но мы все работаем под чрезвычайным временным давлением", – сказал представитель ЕК.