Рекордный срок: Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров
В Европейской комиссии заявили, что заключение по заявке Украины на членство в ЕС сформируют в рекордно короткое время
Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, сообщает УП.
"Комиссия предоставляет свое мнение в рекордное время: если обычно, чтобы подготовить (заключение), нужно очень много времени, то сейчас это всего несколько недель после того, как Украина предоставила свои ответ на вторую часть опросника", - сказал он.
Он напомнил о фотографии, на которой президент Украины Владимир Зеленский показывает ответ на вторую часть опросника.
"Я не знаю, помните ли вы ту фотографию, но ответ был очень толстый. Всем известно, что работники комиссии – супергерои, но даже супергероям нужно время от времени спать. Поэтому будет справедливо дать комиссии немного времени, чтобы завершить свою оценку в этому политически и технически очень важному и чувствительному вопросу", - сказал Мамер.
Он добавил, что между решениями Еврокомиссии и Европейского совета (саммита лидеров) будет практически одна неделя.
"Я признаю, что это плотно, но мы все работаем под чрезвычайным временным давлением", – сказал представитель ЕК.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата 23-24 июня . 8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины. Правительство Нидерландов определится по поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии.
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