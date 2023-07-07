Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
В пятницу власти Китая объявили о штрафе компании Ant Group на сумму 7,1 миллиарда юаней ($984 млн)
Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что это ознаменовало завершение многолетней регулятивной проверки финтех-компаний и стало основным шагом к прекращению репрессий против интернет-сектора страны.
По требованию Центрального банка Китая, кроме уплаты штрафа в размере 7,1 миллиарда юаней, Ant должна прекратить деятельность своей службы медицинской помощи Xianghubao и выплатить компенсацию пользователям.
"Это наказание является одним из самых больших штрафов для интернет-компании в Китае", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что Ant и ее дочерние компании нарушили законы о корпоративном управлении и защите финансовых потребителей, а также оказывали незаконные банковские и страховые услуги, сообщили в Народном банке Китая.
В компании заявили о завершении работы по "исправлению". Служба Xianghubao была закрыта еще в 2021 году, отмечено в материале.
Кроме Ant Group, штрафы китайского правительства касались банков Ping An, Postal Savings и Tencent Holdings, а также страховой компании PICC Property and Casualty.
В Народном банке Китая заявили, что в дальнейшем финансовые регуляторы сфокусируются на улучшении "нормализованных" уровней надзора за финансовым бизнесом компаний-платформ и установят надзор за всеми видами финансовой деятельности.
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