Рекордный показатель с 2017: за прошлый год цены в Украине выросли на 10%, - Госстат

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Госстата.



Базовая инфляция за месяц составила 0,4%, или 7,9% за год в целом – рекордный показатель в Украине с 2017 года.



Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%. Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).



Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.



Кроме того, цены росли на хлеб (15,8%), мясо (9,3%), макароны (9,1%) и масло (8,9%). Цены на транспорт выросли на 10%.



При этом удешевление в 2021 году произошло лишь в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.

Напомним, в 2021 году инфляция в Украине удвоилась и составляет 10%.