Рекордные запасы: Киевский центр крови продолжит забор 9 марта
В Киевском центре крови достаточно запасов, забор продолжится 9 марта
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Нужно дать донорам отдохнуть и восстановить силы, а сотрудникам Центра - обследовать и переработать уже набранную кровь. Пока запасов не просто достаточно - таких резервов в мирное время делать не удавалось никогда", - говорится в сообщении.
С 9 марта донорскую кровь принимают на правом и левом берегах:
- ул. Максима Берлинского, 12 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).
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