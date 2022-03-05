Рекордные запасы: Киевский центр крови продолжит забор 9 марта

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Нужно дать донорам отдохнуть и восстановить силы, а сотрудникам Центра - обследовать и переработать уже набранную кровь. Пока запасов не просто достаточно - таких резервов в мирное время делать не удавалось никогда", - говорится в сообщении.



С 9 марта донорскую кровь принимают на правом и левом берегах:

ул. Максима Берлинского, 12 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);

ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).

Киевский центр крови обнародовал номера справки: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.