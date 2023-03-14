Рекордные расходы со времен Второй мировой: Байден направил в конгресс оборонный бюджет на $886 млрд
Белый дом в понедельник направил конгрессу США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные в мирное время расходы в размере $886 млрд.
Об этом сообщает Reuters.
Проект предусматривает выделение 842 миллиардов долларов на нужды Пентагона и 44 миллиарда долларов на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, министерству энергетики и другим ведомствам.
Общая сумма расходов на оборону на 2024 год, которую Белый дом просит одобрить конгресс, на 28 млрд долларов превышает прошлогодние 858 млрд долларов.
Проект оборонного бюджета США впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей. Вероятно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем, отмечает Reuters.
Он также ускоряет темпы закупки Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, которые будут являться основой воздушного могущества США в ближайшем будущем, предусматривает модернизацию ядерной "триады" США, судостроение и развитие космического потенциала.
Также проект может похвастаться исторически большим бюджетом на исследования для Пентагона – 145 миллиардов долларов, предназначенных для разработки новых видов оружия, как гиперзвуковые ракеты, которые запускаются в верхние слои атмосферы и могут обходить даже самые современные радарные системы.
Помощь Украине со стороны министерства обороны США в проекте бюджета на 2024 финансовый год осталась такой же, как и в предыдущем году – 300 миллионов долларов. Это в ведомстве объяснили постоянным изменением потребностей Киева в поле боя; при необходимости дополнительного финансирования может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.
С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов. Бюджет Белого дома, обнародованный на прошлой неделе, предусматривает 6 миллиардов долларов Пентагона и Государственного департамента для Украины и других европейских союзников.
- Напомним, в середине декабря Сенат утвердил оборонный бюджет США на следующий год. Объем бюджета рекордный и составит $858 миллиардов. В частности, он предусматривает 800 миллионов долларов военной помощи Украине для отражения агрессии РФ.
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