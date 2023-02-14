Об этом пишет Bloomberg.

Air India приобретет 250 самолетов у европейского производителя (A320neo и A350) и 220 лайнеров у американской компании (Boeing 737 Max, Boeing 787 и Boeing 777X). Airbus пообещала приступить к передаче A350 Индии до конца 2023 года, поскольку первая партия из шести лайнеров уже почти готова. Ведь строилась для "Аэрофлота", который не сможет получить ее из-за санкций.

О части соглашения по Airbus было объявлено на онлайн-брифинге, в котором, в частности, приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эмманюэль Макрон, в то время как президент США Джо Байден объявил об обязательствах Boeing несколькими часами позже.

По словам Джо Байдена, заказ Air India является третьим по величине заказом Boeing за все время в долларовом выражении и вторым по количеству единиц.

Airbus больше не публикует прейскурантные цены, в то время как Boeing утверждал, что заказ оценивается в 34 миллиарда долларов.

Соглашение поможет Air India обновить парк самолетов, пополнив свои ряды топливно-эффективным флотом, который сможет противостоять местным конкурентам и мощным авиакомпаниям Персидского залива. Air India пытается вернуть трафик от Emirates и Qatar Airways, создавших бизнес-модель, перевозя индийцев в США и Европу через свои огромные хабы в Дубае и Дохе.

Мегауговор Air India является частью толчка к расширению индийской авиационной промышленности, сказал премьер Индии Моди на брифинге. Страна хочет быть центром для обслуживания и ремонта в регионе.

Комментируя соглашение, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что заказ Air India поддерживает решение Airbus в прошлом году инвестировать более 100 миллионов фунтов стерлингов в завод по сборке крыльев в Уэльсе, а также создать 450 рабочих мест. Это также повысит занятость в Rolls Royce, производящей двигатели для модели A350, которую будет заказывать Air India.