Рекордные 62 млн баррелей российской нефти застряли на танкерах в море из-за отказа покупателей от нее, - Reuters
Рекордное количество нефти из России остается на танкерах в море, потому что ее некуда разгрузить – трейдеры не могут найти покупателей
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
На танкерах в море застряло 62 млн баррелей российской нефти, которая составляет 15% от ее общего количества, отмечают аналитики. Это рекордный объем.
Импорт российской нефти в США запрещен из-за санкций, связанных с войной России против Украины. Покупатели российского черного золота в других странах отказываются от него, опасаясь будущих санкций, поскольку Еврокомиссия обсуждает введение эмбарго на нефть из России, объясняет Vortexa.
В настоящее время на судах морях находится втрое больше российской сырой нефти марки Urals, чем в среднем до войны.
"Российская нефть в море продолжает скапливаться", – отмечает эксперт по энергетическим вопросам Клей Сейгл.
Трейдеры объясняют: часть накопленной на судах нефти может ожидать своих нераскрытых покупателей, но однозначно то, что другая часть – это непроданный груз.
- Напомним, Китай нарастил на 20% объем импорта российской нефти с Дальнего Востока.
- Германия считает вполне достижимым введение эмбарго на поставку нефти из России.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
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