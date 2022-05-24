Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

На танкерах в море застряло 62 млн баррелей российской нефти, которая составляет 15% от ее общего количества, отмечают аналитики. Это рекордный объем.

Импорт российской нефти в США запрещен из-за санкций, связанных с войной России против Украины. Покупатели российского черного золота в других странах отказываются от него, опасаясь будущих санкций, поскольку Еврокомиссия обсуждает введение эмбарго на нефть из России, объясняет Vortexa.

В настоящее время на судах морях находится втрое больше российской сырой нефти марки Urals, чем в среднем до войны.

"Российская нефть в море продолжает скапливаться", – отмечает эксперт по энергетическим вопросам Клей Сейгл.

Трейдеры объясняют: часть накопленной на судах нефти может ожидать своих нераскрытых покупателей, но однозначно то, что другая часть – это непроданный груз.