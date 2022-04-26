Рекордную взятку НАБУ и САП по "делу Злочевского" передали на нужды ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает , что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра экологии Николая Злочевского).

"Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.

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