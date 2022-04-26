English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Рекордную взятку НАБУ и САП по "делу Злочевского" передали на нужды ВСУ

Рекордную взятку НАБУ и САП по "делу Злочевского" передали на нужды ВСУ

26 апреля, 2022 вторник
19:57
Экономика

Высший антикорсуд снял арест с денег в уголовном производстве о попытке за $6 млн подкупить руководство антикоррупционных органов, деньги переданы на нужды армии

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает , что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра экологии Николая Злочевского).

"Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ССО
НАБУ
САП
Читайте также:
Аліна Кабаєва
25 апреля, 2022 понедельник
"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ
БМП Marder
24 апреля, 2022 воскресенье
Швейцария запретила поставлять в Украину боеприпасы к БМП Marder, - СМИ
окупант
25 апреля, 2022 понедельник
"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ обнародовала переписку российского военного, уцелевшего под Чернобаевкой
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.93
    Покупка 30.93
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.03
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 апреля
20:22
Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето
20:15
"Одна "Москва" пошла ко дну и вторая пойдет заодно": черкасская группа Spiv Brativ представила песню об уничтожении российского крейсера
19:59
Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Попасной и Марьинки и привели в полную боевую готовность силы в Приднестровье, - Генштаб
19:58
Алексей Арестович
Наступление РФ из непризнанного Приднестровья ускорит поражение Кремля, - Арестович
19:33
Наступления на Николаев не ожидается, мы сами хотим наступать на Херсон, - Ким
19:31
Кабмин выплатит вынужденным переселенцам по 2500 грн, - Шмыгаль
19:09
РФ угрожает "высокоточными" обстрелами Киева в случае применения Украиной британского оружия по российской территории
19:07
Россию лишили права проводить чемпионат мира по хоккею в 2023 году
19:00
На восстановление критической инфраструктуры правительство направит 400 млн грн, - Шмыгаль
18:41
гривны
Германия планирует разрешить украинским беженцам обменивать гривни на евро в течение трех месяцев, - Reuters
18:35
Оккупационный "мэр" Херсона Кобец не имеет отношения к партии "Голос". Редакция Еспресо.TV исправила ложную информацию
18:31
РФ готовит ракетные обстрелы непризнанного Приднестровья, - украинская разведка
18:14
Роберт Габек
Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики
18:09
В Донецкой области сообщили о подозрении директору школы, которая добровольно сотрудничала с оккупантами
18:00
Обострение в непризнанном Приднестровье: МИД осудил попытку РФ втянуть регион в войну против Украины
17:59
Литовский пианист Дариус Мажинтас выступил под открытым небом в Ирпене в поддержку Украины
17:54
Порошенко
Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Гундяева (Кирилла)
17:54
Польша отреагировала на требование России платить за газ рублями
17:45
В поселке под Мариуполем оккупанты восстановили памятник Ленину, - советник мэра
17:42
Видим Японию важным участником антивоенной коалиции и договоров о безопасности Украины, - Зеленский
17:27
Россия за прошедшие сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей, - советник мэра
17:22
Обновлено
УПЛ объявила чемпиона Украины по футболу
17:12
Николай Патрушев
"Единый народ" и "распад страны". Секретарь Совбеза Патрушев угрожает разделением Украины на несколько "государств"
17:06
Антониу Гутерреш
Гутерреш предлагает создать контактную группу ООН - Украина - Россия по вопросу гуманитарных коридоров
17:04
Военнопленных украинцев россияне удерживают в застенках под наблюдением сотрудников ФСБ, - Денисова
17:03
10 фактов из жизни Валерия Залужного
17:01
Путин поставил себя в неудобное положением заявлением о российской фигуристке, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге
16:45
В Днепропетровской области ВСУ сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла"
16:45
Подоляк
"Украина обезопасит регион, но нужно работать в одной команде": Подоляк предостерег Молдову относительно Приднестровья и российской оккупации
16:43
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Россиянам нужна армия Приднестровья, чтобы начать Одесский фронт, - Денисенко
16:33
Эксклюзив
Пророссийский раввин и чиновник из Киевской области пытаются рейдернуть Галицкую синагогу, – Павел Фельдблюм
16:25
В Херсоне российские оккупанты представили своих "председателя ОВА" и "мэра"
16:22
Оттянуть ВСУ из Николаевщины, отвлечь мир от Мариуполя: центр при СНБО назвал цели провокаций РФ в Приднестровье
16:19
Майя Санду
Обострение в непризнанном Приднестровье: Санду обвинила "определенные" силы в регионе в дестабилизации
16:19
Эксклюзив
Мы воюем с самой преступной армией в мире: мобилизация украинцев на оккупированных Россией территориях – это военное преступление, – полковник запаса ВСУ Жданов
16:09
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты накапливают военную технику для наступления и планируют выйти на административные границы Херсонской области, - депутат облсовета
15:55
В Харьковской области ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
15:49
В Киеве начали демонтаж скульптуры в честь дружбы России и Украины
15:31
На Херсонщине и Николаевщине оккупанты продолжают подготовку к фейковым референдумам, - ОК "Юг"
15:11
12-летнюю девочку, которую россияне похитили в Мариуполе, вернули к дедушке
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV