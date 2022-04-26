Рекордную взятку НАБУ и САП по "делу Злочевского" передали на нужды ВСУ
Высший антикорсуд снял арест с денег в уголовном производстве о попытке за $6 млн подкупить руководство антикоррупционных органов, деньги переданы на нужды армии
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП разрешил снять арест с этих средств.
Сообщается, что 5,95 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.
Командование Сил спецопераций сообщает , что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.
Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра экологии Николая Злочевского).
"Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное