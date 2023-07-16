Рекордная жара в Европе: Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов

Об этом пишет Euronews.

Рим также попал в "красную" зону. Ожидается, что в понедельник температура в городе достигнет 40 градусов Цельсия и, возможно, поднимется выше во вторник, побив рекорд 2017 года в 40,5 градуса Цельсия. Это самый высокий показатель для столицы Италии.

DW сообщает, что в настоящее время установлен европейский рекорд – 48 градусов по Цельсию. Зафиксированы такие показатели на южных итальянских островах Сицилия и Сардиния.

Правительство страны предупредило местных избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00 и быть особенно осторожными с пожилыми людьми и уязвимыми категориями населения.

Синоптики посоветовали итальянцам подготовиться к "сильнейшей жаре этим летом, а также одной из сильнейших за все время". Отмечается, что из-за сильной жары даже животных в Римском зоопарке кормят замороженной пищей для охлаждения.

Высокие температуры фиксируют также в Греции и Испании. Специалисты предупредили, что высокие температуры продлятся и на следующей неделе по всей Европе: в Италии, Испании, Франции, Германии и Польше.

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг отреагировала на высокую жару и опубликовала фото в Twitter:

"Сейчас мы бьем тепловые рекорды по всему миру. На прошлой неделе мы пережили самые жаркие дни, когда-либо регистрировавшиеся. Мы также чувствуем рекордно высокую температуру уровня моря и рекордно низкий уровень льда. Это чрезвычайная ситуация. Это знак, который вы ждете? ", – говорится в сообщении.