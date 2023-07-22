Рекордная партия: возле Сицилии полиция обнаружила 5,3 тонн кокаина
Итальянские правоохранители изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны у южного побережья Сицилии – ее стоимость 850 млн евро
Об этом сообщает Reuters.
По словам силовиков, ориентировочная стоимость груза составила 850 миллионов евро. В целом полицейские задержали пять человек – двух граждан Туниса, итальянца, албанца и француза.
Отмечается, что полиция следила за судном, которое начало свое движение из Южной Америки, и совершила рейд утром в среду, когда спецсамолет заметил пакеты, которые выбрасывали из палубы судна в воды Сицилийского пролива, чтобы их впоследствии забрал рыболовный траулер.
Стражи порядка остановили траулер и обнаружили большое количество наркотиков в скрытом отсеке за панелями на судне.
- 1 ноября в одесском порту изъяли кокаина на 24 млн грн, который привезли из Южной Америки.
- 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
- 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
- В середине июня в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонн кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
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