Об этом сообщает Reuters.

По словам силовиков, ориентировочная стоимость груза составила 850 миллионов евро. В целом полицейские задержали пять человек – двух граждан Туниса, итальянца, албанца и француза.

Отмечается, что полиция следила за судном, которое начало свое движение из Южной Америки, и совершила рейд утром в среду, когда спецсамолет заметил пакеты, которые выбрасывали из палубы судна в воды Сицилийского пролива, чтобы их впоследствии забрал рыболовный траулер.

Стражи порядка остановили траулер и обнаружили большое количество наркотиков в скрытом отсеке за панелями на судне.