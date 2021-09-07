"Рекорд за 9 лет": международные резервы Украины превышают $30 млрд, - НБУ

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.



"По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 614,5 млн. Это рекордный объем за последние девять лет - больший показатель был зафиксирован только в апреле 2012 года", - говорится в сообщении.



Там добавили, что текущий уровень международных резервов является достаточным для выполнения обязательств Украины.

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