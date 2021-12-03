Рекорд Украины ко Дню волонтера и Дню ВСУ: ветеран войны с РФ, потерявший ногу в ООС, протащил 16-тонный самолет
В Харьковской области 24-летний экс-военный из Винницкой области Роман Кашпур, потерявший ногу на боевом задании в зоне Операции объединенных сил, установил рекорд Украины, протянув 16-тонный самолет Ан-26
Об этом сообщает Укринформ .
"Роман, человек с инвалидностью 2-й группы на протезе (ампутированная правая нога), установил Национальный рекорд в честь празднования Дня волонтера и Дня ВСУ: протащил самолет АН-26 весом 16 тонн на расстояние 6,40 м за 43 секунды", - рассказала супруга Кашпура Юлия.
Событие было внесено в Книгу рекордов Украины, соответствующий сертификат рекордсмену вручила официальная представительница Национального реестра рекордов Украины Анна Шаповалова.
"Я верила, что Роман достигнет цели. Он сильный, жизнерадостный, спокойный человек. И мне возле него спокойно, и нашим двум деткам - 6-летнему Иванчику и 11-месячному Саше", - сказала жена ветерана.
Побратим Романа, старший солдат Дмитрий Гержан, рассказал, что тот в феврале 2017 года подписал контракт с 74-м отдельным разведывательным батальоном, участвовал в боях за Марьинку, в Авдеевской промзоне, в Верхнеторецком, Каменце. В мае 2019 года во время выполнения разведывательного задания Роман наступил на противопехотную мину, из-за чего потерял ногу.
По возвращении в мирную жизнь ветеран постоянно занимался спортом дома, выиграл "Игры Героев-2020" и стал чемпионом в трех категориях "Игорь Героев-2021".
Роман Кашпур готовился к рекорду с самолетом полгода.
"Руки здоровы, сила есть, чего не попытаться протащить, скажем, самолет", - говорил ветеран.
- Игры Героев – это всеукраинские любительские спортивные соревнования, среди ветеранов ВСУ и армий дружественных стран, получивших инвалидность во время боевых действий. Главной целью мероприятия психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью.
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