Рекорд по вакцинации: за сутки привили почти 170 тыс. украинцев
5 августа 167383 украинцев получили прививки против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 98 447 человека, завершили вакцинацию - 68 936 человек.
5 августа работали: 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации.
С начала кампании привито 3953542 человека и закончили иммунизацию - 2284166 человек.
Всего сделали 6237706 прививок.
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