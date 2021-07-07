Рекорд основателя Amazon: состояние Безоса достигло $211 млрд
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд по итогам финансовых торгов
Об этом сообщает Bloomberg .
Оно достигло отметки $211 млрд - это самая большая сумма для бизнесменов в рейтинге агентства. Увеличение состояния Безоса связано с подорожанием акций Amazon на 4,7%. Прошлый рекорд состояния бизнесменов установил Маск, в январе оно достигало $210 млрд.
В настоящее время основатель Tesla и SpaceX находится на второй строчке со $181 млрд (-$4,7 млрд). Третье место занимает президент группы компаний LVMH Бернар Арно с $169 млрд (- $3,5 млрд). На четвертой и пятой строках - основатели Microsoft и Facebook Билл Гейтс ($147 млрд - $424 млн) и Марк Цукерберг ($131 млрд - $696 млн).
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