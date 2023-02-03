Реконструкцию Нотр-Дама планируют завершить к концу 2024 года

Об этом сообщает France24.

По информации источника, до конца 2023 года планируется вернуть шпиль Собора Парижской Богоматери. Он был изготовлен из тех же оригинальных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.

Эксперты прогнозируют, что реконструкция Нотр-Дама будет завершена в декабре 2024 года. Ориентировочно собор откроют 8 декабря – перед Рождеством.

Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из известнейших памятников в Европе. Он сводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений – прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго.