Реконструкцию Нотр-Дама планируют завершить к концу 2024 года
Нотр-Дам де Пари планируют открыть для посетителей до конца 2024 года
Об этом сообщает France24.
По информации источника, до конца 2023 года планируется вернуть шпиль Собора Парижской Богоматери. Он был изготовлен из тех же оригинальных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.
Эксперты прогнозируют, что реконструкция Нотр-Дама будет завершена в декабре 2024 года. Ориентировочно собор откроют 8 декабря – перед Рождеством.
Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из известнейших памятников в Европе. Он сводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год.
Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений – прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго.
- В декабре 2020 года в соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся рождественский хоровый концерт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.63Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное