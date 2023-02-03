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Реконструкцию Нотр-Дама планируют завершить к концу 2024 года

3 февраля, 2023 пятница
22:32
Мир

Нотр-Дам де Пари планируют открыть для посетителей до конца 2024 года

Об этом сообщает France24.

По информации источника, до конца 2023 года планируется вернуть шпиль Собора Парижской Богоматери. Он был изготовлен из тех же оригинальных материалов: 500 тонн дубовой древесины для конструкции и 250 тонн свинца для покрытия и украшений.

Эксперты прогнозируют, что реконструкция Нотр-Дама будет завершена в декабре 2024 года. Ориентировочно собор откроют 8 декабря – перед Рождеством.

Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из известнейших памятников в Европе. Он сводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений – прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго.

Культура
Франция
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