Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в комментарии LIGA.net.

"Посещение субъектом Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса", – сказал он.

По словам Подоляка, представитель президента РФ может быть объявлен в международный розыск.

"Дальнейший разговор прост: подозрение – мера пресечения – международный розыск – обвинительный акт – суд – приговор. Поскольку Украина является правовым государством, где существует презумпция невиновности и право на защиту, рекомендуем господину Пескову уже начинать искать адвоката и готовиться к даче показаний по этому поводу. Так же как и другим официальным лицам РФ", – сказал советник главы ОП.

Спикер президента РФ Песков посетил оккупированный Луганск, где пообщался с местными "журналистами" и блогерами.

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