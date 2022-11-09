"Рекомендуем искать адвоката": в ОП анонсировали объявление Пескова в международный розыск за визит в оккупированный Луганск
Представитель президента РФ Дмитрий Песков будет привлечен к уголовной ответственности за визит в оккупированный Луганск
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в комментарии LIGA.net.
"Посещение субъектом Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса", – сказал он.
По словам Подоляка, представитель президента РФ может быть объявлен в международный розыск.
"Дальнейший разговор прост: подозрение – мера пресечения – международный розыск – обвинительный акт – суд – приговор. Поскольку Украина является правовым государством, где существует презумпция невиновности и право на защиту, рекомендуем господину Пескову уже начинать искать адвоката и готовиться к даче показаний по этому поводу. Так же как и другим официальным лицам РФ", – сказал советник главы ОП.
- Спикер президента РФ Песков посетил оккупированный Луганск, где пообщался с местными "журналистами" и блогерами.
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