Рекомендация Госдепа уехать из Украины также касается сотрудников ОБСЕ, - миссия США

Об этом сообщили в миссии США при ОБСЕ, передает Укринформ .



"10 февраля 2022 года Госдепартамент обновил свои советы по путешествиям в Украину, призвав граждан США покинуть Украину доступными коммерческими способами ввиду продолжающейся угрозы военных действий России. В случае ухода в Украину, нужно проявлять повышенную осторожность ввиду преступности, массовых беспорядков и возможных боевые действия, если Россия начнет военную акцию, эти рекомендации распространяются на всех граждан США, включая тех, кто работает в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ)", - пояснили в организации.



Также в ОБСЕ отметили, что РФ продолжает увеличивать военное присутствие на украинской границе и оккупированных территориях, что "свидетельствует о возможности серьезных военных действий против Украины". В связи с этим условия безопасности, особенно на границах Украины, в ОРДЛО и оккупированном Крыму, "непредсказуемы и могут резко ухудшиться".



"Учитывая характер их работы, наблюдатели миссии рассредоточены по всей стране, в частности на подконтрольной России территории Востока Украине, и очень уязвимы. Хотя мы решительно поддерживаем важную работу миссии, безопасность граждан США является нашим главным приоритетом", - добавили в миссии.

Напомним, ранее посольство США призвало американцев без сомнений выбраться за пределы Украины.

Президент США Джо Байден и Госдеп призвали американских граждан срочно уехать из Украины из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.

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