Рекламодатели сократили расходы на рекламу в Twitter на 71% после покупки его Илоном Маском
После того, как предприниматель и миллиардер Илон Маск приобрел компанию Twitter и занял должность гендиректора, рекламодатели в декабре 2022 года сократили свои расходы на рекламу в соцсети на 71%.
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что, согласно данным Standard Media Index (SMI), компания Twitter сейчас пытается остановить отток рекламодателей и вернуть некоторых из них. Для этого она ввела ряд инициатив, в частности, предложение о бесплатном размещении объявлений и отмене запрета на политическую рекламу. Также компаниям разрешат лучше контролировать размещение своих объявлений.
Также данные SMI говорят, что расходы компаний на рекламу в Twitter в ноябре 2022 года упали на 55% по сравнению с 2021 годом. Это произошло несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем наибольших расходов на рекламу из-за праздничного сезона.
Другая исследовательская фирма, Pathmatics, опубликовала данные, согласно которым большинство компаний прекратили покупать рекламу в Twitter еще в ноябре 2022 года, тогда же, когда Илон Маск возобновил заблокированные аккаунты и запустил платную проверку учетных записей. Это привело к тому, что мошенники выдавали себя за корпорации. После этого, по оценкам Pathmatics, 14 из 30 лучших рекламодателей в Twitter перестали покупать рекламу на платформе.
В тот же месяц Маск во время мероприятия в Twitter Spaces сказал, что понимает, если рекламодатели "захотят уделить минутку" вопросу приостановки рекламы в соцсети. Впоследствии он обвинил активистов в том, что они давят на рекламодателей, чтобы те удалили рекламу в соцсетях.
Доход Twitter на 90% состоит из продаж рекламы. В четвертом квартале 2022 года общая выручка компании упала примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
- 18 января стало известно, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.
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