Рекламодатели сократили расходы на рекламу в Twitter на 71% после покупки его Илоном Маском

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что, согласно данным Standard Media Index (SMI), компания Twitter сейчас пытается остановить отток рекламодателей и вернуть некоторых из них. Для этого она ввела ряд инициатив, в частности, предложение о бесплатном размещении объявлений и отмене запрета на политическую рекламу. Также компаниям разрешат лучше контролировать размещение своих объявлений.

Также данные SMI говорят, что расходы компаний на рекламу в Twitter в ноябре 2022 года упали на 55% по сравнению с 2021 годом. Это произошло несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем наибольших расходов на рекламу из-за праздничного сезона.

Другая исследовательская фирма, Pathmatics, опубликовала данные, согласно которым большинство компаний прекратили покупать рекламу в Twitter еще в ноябре 2022 года, тогда же, когда Илон Маск возобновил заблокированные аккаунты и запустил платную проверку учетных записей. Это привело к тому, что мошенники выдавали себя за корпорации. После этого, по оценкам Pathmatics, 14 из 30 лучших рекламодателей в Twitter перестали покупать рекламу на платформе.

В тот же месяц Маск во время мероприятия в Twitter Spaces сказал, что понимает, если рекламодатели "захотят уделить минутку" вопросу приостановки рекламы в соцсети. Впоследствии он обвинил активистов в том, что они давят на рекламодателей, чтобы те удалили рекламу в соцсетях.

Доход Twitter на 90% состоит из продаж рекламы. В четвертом квартале 2022 года общая выручка компании упала примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

18 января стало известно, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.