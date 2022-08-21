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Реки мелеют и становятся непроходимыми для барж: засуха в Европе может стать самой большой за 500 лет

21 августа, 2022 воскресенье
11:49
Мир

Сильная засуха может иметь такие же драматические последствия для пищевой промышленности и энергетики, как дефицит поставок и рост цен из-за вторжения России в Украину

О масштабной засухе в Европе сообщает The Guardian.

"По всей Европе засуха превращает когда-то мощные реки в цевье, что может иметь драматические последствия для промышленности, грузовых перевозок, производства энергии и пищевых продуктов, - так же, как дефицит поставок и рост цен из-за вторжения России в Украину", - говорится в материале издания.

Самую длинную реку Франции – Луару – местами можно перейти пешком, а Рейн становится непроходимым для барж.

В течение почти двух месяцев в западной, центральной и южной Европе не было существенных осадков и их не предполагают в ближайшее время. Следовательно, метеорологи прогнозируют, что нынешняя засуха может стать самой плохой на континенте более 500 лет.

Из-за обмеления рек многие баржи, перевозящие уголь для электростанций и жизненно важное сырье для промышленных гигантов, уже работают с мощностью примерно на 25%, чтобы уменьшить свою осадку. Как следствие стоимость доставки до пяти раз.

Полная остановка движения барж на Рейне сильно ударит по экономике Германии и Европы: эксперты подсчитали, что шестимесячная приостановка в 2018 году стоила около 5 миллиардов евро (4,2 миллиарда фунтов стерлингов).

Реки Франции не являются ключевыми грузовыми артериями, но они служат для охлаждения атомных станций, производящих 70% электроэнергии в стране. Правила регулируют, насколько АЭС могут повысить температуру реки, когда они сбрасывают охлаждающую воду. Реки Гаронна, Рона и Луара уже слишком теплые, чтобы сбрасывать охлаждающую воду, поэтому на прошлой неделе французский ядерный регулятор позволил пяти электростанциям временно нарушить правила.

В самой длинной реке Италии – По – уровень воды на два метра ниже нормы. Из-за отсутствия продолжительных дождей в регионе с ноября производство кукурузы и риса для ризотто сильно пострадало. В частности, производители риса предупреждают, что могут лишиться до 60% урожая.

Низкие уровни рек и высокая температура воды могут оказаться роковыми для многих видов. На прошлой неделе в Баварии температура Дуная достигла 25°C, а к середине месяца может достигнуть 26,5°C, то есть содержание кислорода упадет ниже шести частей на миллион, что является смертельным для форели.

Норвегия заявила, что очень низкие уровни ее водохранилищ могут заставить ее ограничить экспорт электроэнергии.

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