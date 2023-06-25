Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Уровень воды на отметке "Херсон" составляет 0,33 м по балтийской системе. За сутки он снизился на 4 см, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС - 5,35 м.

В районе природного парка Нижнеднепровский средний уровень воды около 0,30 м. Кроме того, вода продолжает спадать в нацпарке "Великий Луг".

"Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье "Семь маяков" в низовьях Маячанской балки. Архипелаг "Великие и Малые Кучугуры" полностью осушен. В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно более чем на 13 м", - говорится в сообщении.