Река Днепр в Херсоне вернулась в пределы русла, - Минзащиты окружающей среды
После подрыва россиянами Каховской ГЭС река Днепр в районе Херсона вернулась в пределы русла. Суммарный спад воды составляет 5,35 метра
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Уровень воды на отметке "Херсон" составляет 0,33 м по балтийской системе. За сутки он снизился на 4 см, суммарный спад со времени подрыва Каховской ГЭС - 5,35 м.
В районе природного парка Нижнеднепровский средний уровень воды около 0,30 м. Кроме того, вода продолжает спадать в нацпарке "Великий Луг".
"Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье "Семь маяков" в низовьях Маячанской балки. Архипелаг "Великие и Малые Кучугуры" полностью осушен. В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно более чем на 13 м", - говорится в сообщении.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
- В ЦНС рассказали, что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могли погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
- По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсона.
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