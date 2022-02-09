Регуляторы в ЕС и США призвали банки быть готовыми к кибератакам со стороны РФ
Европейские и американские регуляторы предупредили банки о возможных кибератаках со стороны России
Об этом пишет Reuters.
Европейский центральный банк, возглавляемый экс-министром Франции Кристин Лагард, осуществляющий надзор за крупнейшими кредиторами ЕС, настороженный из-за угрозы кибератак на банки со стороны России.
Ранее регулятор был сконцентрирован на мошенничествах, которых было во время пандемии коронавируса, ситуация в Украине заставила его обратить внимание на кибератаки со стороны России. Европейский центральный банк требует от банков готовиться к таким действиям, поэтому были проведены кибервоенные игры для проверки способности банков бороться с кибератаками.
В конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка обнародовал предупреждение для финучреждений об ответных кибератаках, если РФ вторгнется в Украину и приведет к американским санкциям.
Британский национальный центр кибербезопасности предупредил крупные организации, чтобы укрепить свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.
Глава немецкого супервайзера BaFin Марк Брэнсон связал кибервойну с геополитикой и безопасностью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное