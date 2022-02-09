Регуляторы в ЕС и США призвали банки быть готовыми к кибератакам со стороны РФ

Об этом пишет Reuters.



Европейский центральный банк, возглавляемый экс-министром Франции Кристин Лагард, осуществляющий надзор за крупнейшими кредиторами ЕС, настороженный из-за угрозы кибератак на банки со стороны России.



Ранее регулятор был сконцентрирован на мошенничествах, которых было во время пандемии коронавируса, ситуация в Украине заставила его обратить внимание на кибератаки со стороны России. Европейский центральный банк требует от банков готовиться к таким действиям, поэтому были проведены кибервоенные игры для проверки способности банков бороться с кибератаками.



В конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка обнародовал предупреждение для финучреждений об ответных кибератаках, если РФ вторгнется в Украину и приведет к американским санкциям.



Британский национальный центр кибербезопасности предупредил крупные организации, чтобы укрепить свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.



Глава немецкого супервайзера BaFin Марк Брэнсон связал кибервойну с геополитикой и безопасностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb