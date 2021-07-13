Регулятор США предупредил о возможном побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 - аутоиммунный синдром
Американский регулятор добавил в инструкцию к вакцине против коронавируса Janssen (производитель Johnson & Johnson) информацию о риске появления синдрома Гийена-Барре
Об этом сообщает Управление США по саннадзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), информирует WP.
Примерно 12,8 млн человек вакциновались препаратом.
Это количество является 100 отчетов о синдроме, из этих сообщений 95 были серьезными и требовали госпитализации, регулятор также сообщает об одной смерти.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что случаи заболевания происходили примерно через две недели после вакцинации, преимущественно у мужчин старше 50 лет. Большинство людей выздоравливает от Гийена-Барре.
Частота зарегистрированных случаев СГБ за отчетный период среди получателей вакцины J & J (не означает, что эти случаи от вакцины или все от вакцины) - менее 0,0008%,
Справка. СГБ - редкое аутоиммунное заболевание нервной системы. Обычно поражает стопы, руки, вызывая онемение, слабость или боль. Большинство людей полностью выздоравливают. Примерно 2/3 людей с СГБ испытывают симптомы через несколько дней или недель после кишечного расстройства или заболевания легких / носовых пазух.
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