Регулятор предлагает перелицензировать дополнительные частоты под 4G
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), начинает процесс перелицензирования радиочастотного спектра в диапазонах 2300 - 2400 МГц и 2575 - 2610 МГц, а также изменения размерыов платы за лицензии
Соответствующий проект постановления Кабмина НКРС на заседании 7 сентября предложила для общественного обсуждения.
"Большая часть диапазона 2300-2400 МГц была высвобождена предыдущими пользователями радиочастотного ресурса, лицензии аннулированы по заявлениям лицензиатов. В диапазоне 2575-2610 МГц возможен переход к новой радиотехнологии действующим пользователем по статье 40 ЗУ "О радиочастотном ресурсе Украины", - пояснили в телеком-регуляторе.
Учитывая перечисленные причины и спрос операторов на дополнительные полосы радиочастот для развертывания сетей 4G, в НКРСИ предлагают изменить размер платы на радочастоты.
"В проекте учтена стоимость спектра в диапазоне 2600 МГц, которая была одобрена Кабинетом министров для проведения тендера на пользование радиочастотным ресурсом для 4G в 2018 году, а для диапазона 2300-2400 МГц использованы результаты научно-исследовательской работы по определению стоимости спектра, выполненной в 2020 году ведущим международным консультантом в области телекоммуникаций, компанией "Analysys Мason", - добавили в НКРС.
В Комиссии заявляют, что принятие этих изменений позволит перелицензировать спектр для новых радиотехнологий и предоставить возможность операторам улучшить покрытие 4G.
А также - обеспечит поступление в госбюджет от 926 млн грн до 2,4 млрд грн и ежегодное поступление рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом в ориентировочном размере 85,5 млн грн, добавили в регуляторе.
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