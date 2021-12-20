Регулятор ЕС одобрил вакцину Novavax против COVID-19

Об этом говорится в заявлении регулятора.



"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - сообщает EMA.



Вакцина на основе белка "поддержит кампанию по вакцинации в странах-членах ЕС во время решающей фазы пандемии", считает агентство.



По результатам двух кинических исследований, в которых приняло участие более 45 тыс. человек, Nuvaxovid был эффективным для предотвращения COVID-19 у людей от 18 лет.



Побочные эффекты, которые наблюдались в ходе исследований при применении препарата, обычно были легкими или умеренными и исчезали через несколько дней после вакцинации. Наиболее распространенными были чувствительность или боль в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах, общее плохое самочувствие, боль в суставах, тошнота или рвота.



В отличие от других препаратов против коронавируса, вакцина Novavax не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах.



После официального одобрения Европейской комиссии Novavax станет пятой вакциной против COVID-19, одобренной для использования в 27 странах.

Напомним, 18 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к ускоренному рассмотрению заявки компании Novavax на регистрацию в ЕС вакцины от COVID-19.