Регулятор ЕС одобрил вакцину Novavax против COVID-19
В понедельник, 20 декабря, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало разрешение на продажу вакцины против COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax для предотвращения COVID-19 у взрослых.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - сообщает EMA.
Вакцина на основе белка "поддержит кампанию по вакцинации в странах-членах ЕС во время решающей фазы пандемии", считает агентство.
По результатам двух кинических исследований, в которых приняло участие более 45 тыс. человек, Nuvaxovid был эффективным для предотвращения COVID-19 у людей от 18 лет.
Побочные эффекты, которые наблюдались в ходе исследований при применении препарата, обычно были легкими или умеренными и исчезали через несколько дней после вакцинации. Наиболее распространенными были чувствительность или боль в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах, общее плохое самочувствие, боль в суставах, тошнота или рвота.
В отличие от других препаратов против коронавируса, вакцина Novavax не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах.
После официального одобрения Европейской комиссии Novavax станет пятой вакциной против COVID-19, одобренной для использования в 27 странах.
- Напомним, 18 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к ускоренному рассмотрению заявки компании Novavax на регистрацию в ЕС вакцины от COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное