Регулятор ЕС одобрил экстренное использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование лекарства против коронавируса от Pfizer
Об этом сообщает Reuters .
Страны ЕС смогут использовать таблетки "Паксловид" на раннем этапе после установления диагноза.
Пациентам с риском развития тяжелых форм инфекции советуют начинать пятидневный курс после установления диагноза или 5 дней с момента появления симптомов.
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Данные показали, что таблетки Pfizer были эффективны почти на 90% в предотвращении госпитализации и смерти для пациентов с высоким риском, а недавние лабораторные данные показывают, что препарат сохраняет свою эффективность против штамма "Омикрон".
- Напомним, в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck.
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