Регулятор ЕС назвал побочные эффекты вакцин от коронавируса Pfizer и Johnson & Johnson's
Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома и тромбоза после прививок вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson's
Об этом сообщает The Guardian.
Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Соответствующий побочный эффект зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
В свою очередь, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, обнаруженного ранее.
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