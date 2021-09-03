Об этом сообщает The Guardian.

Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Соответствующий побочный эффект зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

В свою очередь, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, обнаруженного ранее.

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