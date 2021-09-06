Регулятор ЕС начал изучать возможность прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам начало оценивать необходимость третьей прививки вакциной Pfizer против коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба регулятора .
Компания Pfizer предоставила данные о результатах клинических испытаний вакцинации, в которых участвуют около 300 человек.
Они получили третью дозу через полгода после второй прививки.
"Результаты этой оценки ожидаются в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация", - заявили в регуляторе.
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