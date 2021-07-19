Регулятор ЕС должен внести в перечень одобренных вакцин CoronaVac, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз разрешит въезд на свою территорию лицам, привитым против COVID-19 вакциной CoronaVac
Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает УП.
"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, - ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин) Я общался с региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать", - сказал он.
Министр добавил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны ВОЗ.
- Всемирная организация здравоохранения одобрила применение COVID-вакцины от коронавируса, которую разработала китайская компания Sinovac.
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