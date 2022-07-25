Регулярные штурмовые действия врага отражаются, линия фронта в Донецкой области стабильна, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" Нацгвардии, заверил, что украинские силы готовы к новому этапу битвы за Донбасс, а сейчас ситуация напряженная, идут позиционные бои в Донецкой области
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Враг продолжает проводить систематические обстрелы, пытается применять авиацию, но не очень хорошо у него получается, потому что эффективно работают украинские ПВО. Противник продолжает лупить по мирному населению, по жилым районам. Также враг делает попытки проводить регулярные штурмовые действия, которые отражаются и никаких продвижений нет", - отметил офицер батальона "Свобода".
Андрей Ильенко подчеркнул, что линия фронта сейчас стабильная, наши силы на своих местах и выполняют задачи.
"Я убежден, что впереди будут серьезные испытания, но мы к этому готовы. На Донетчине сегодня напряженная ситуация, идет позиционная борьба. Враг понес огромные потери во время боев за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, поэтому с одной стороны не может восстановить свой наступательный потенциал из-за значительных потерь, а с другой стороны, у украинцев есть системы HIMARS, которые методично выбивают вражеские склады и логистику", - пояснил офицер.
Ильенко добавил, что украинские силы готовы к новому этапу битвы за Донбасс.
- 24 июля Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска безуспешно снова совершали штурмовые действия на трех направлениях в пределах Донецкой области.
- Также со сводки Генштаба известно, что ВСУ в штурме Углегорской ТЭС на Донетчин и продолжают уничтожать склады врага.
- 25 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ уничтожили 50 российских складов с боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS
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