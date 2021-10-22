Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях

Об этом в Telegram написал заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента Павел Фролов.



"Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права участвовать в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти Антона Полякова", - написал Фролов.



Он отметил, что десять членов комитета проголосовали за, один воздержался. Это решение поддержали все представители фракции "Слуга народа".



Нардеп добавил, что это предложение, в соответствии с Регламентом, будет голосоваться без обсуждения на следующей пленарной неделе.

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