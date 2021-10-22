Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рекомендовал отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях председателя Комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову
Об этом в Telegram написал заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента Павел Фролов.
"Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права участвовать в пяти пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти Антона Полякова", - написал Фролов.
Он отметил, что десять членов комитета проголосовали за, один воздержался. Это решение поддержали все представители фракции "Слуга народа".
Нардеп добавил, что это предложение, в соответствии с Регламентом, будет голосоваться без обсуждения на следующей пленарной неделе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное