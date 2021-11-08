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Регистрацию места проживания можно будет изменить онлайн с 1 декабря: как это будет работать

8 ноября, 2021 понедельник
14:26
Общество Михаил Федоров

С 1 декабря каждый украинский регион будет постепенно переходить на электронное изменение места регистрации

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Каждый регион от 1 декабря будет вводить изменение места регистрации онлайн.

Он отметил, что если человек прописывается там, где живет сейчас, ему достаточно указать адрес, подписать КЭПом и получить согласие владельца. Ожидается, что такая онлайн-процедура будет занимать 10-15 минут.

Также военкомат будет автоматически получать информацию об изменении места регистрации мужчины. По словам Федорова, для этого подключат каждый военкомат в систему и уже обновили программное обеспечение для Министерства обороны Украины.

Закон, принятый на прошлой неделе, позволит оформлять пенсию и вторичную и третичную медицинскую помощь по месту жительства. Раньше ее предоставляли только по месту регистрации.

Услуга доступна в семи городах Украины: в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе.

  • Напомним, Верховная Рада приняла закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

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Министерство цифровой трансформации
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