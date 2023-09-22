Регионы, в которых за последние полгода было больше всего туристов. Рейтинг

Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма .

"Туристический сбор в Украине за первые шесть месяцев текущего года рост почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году – 85 млн 471 тыс. грн против 69 млн 453 тыс. грн. В прошлом году общая сумма турсбора по регионам за первое полугодие составила почти 89 млн грн", - говорится в материале

В лидеры по уплате туристического сбора вошли Киев и четыре области:

Львовская область - 20 млн 365 тыс. грн против 19 млн 774 тыс. грн за тот же период в 2022 году

Бюджет столицы пополнился на 14 млн 171 тыс. грн – эта сумма почти на треть меньше, чем за шесть месяцев прошлого года – 20 млн 43 тыс. грн.

Закарпатская область заработала 9 млн 53 тыс. грн, что чуть больше чем за аналогичный период в прошлом году – 8 млн 872 тыс. грн.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора оказалась меньше, чем в прошлом году – 8 млн 755 тыс. грн в 2023 году против 9 млн 47 тыс. грн в 2022 году.

Днепропетровская область – 5 млн 279 тыс. грн, что на треть больше чем за первое полугодие прошлого года – почти 4 млн грн.

Фото: Государственное агентство по развитию туризма

Также выросли суммы турсбора в трех западных регионах:

Черновицкая область - 1 млн 419 тыс. грн в этом году против 733 тыс. грн в прошлом году.

Ровенская область - 1 млн 111 тыс. грн против 657 тыс. грн.

Волынская область - 1 млн 253 тыс. грн против 821 тыс. грн.

Сообщается, что падение зафиксировано в 15-ти регионах страны. Больше всего в Луганской области, где спад составлял 100%, Херсонщине – 98%, Донецкой области – 91% и Николаевщине – 72%. Кроме того, в Запорожской (40%), Черкасской (35%), Одесской (33%), г. Киев (29%), Харьковской (23,5%), Киевской (20,3%), Тернопольской (20%) ) Кировоградской (18,5%), Черниговской (11,5%) и Хмельницкой (6%) областях.

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Всего в бюджет общин за I полугодие 2023 поступило более 85 млн грн туристического сбора.

"Заметим, что ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2023 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма", - добавили в пресс-службе.