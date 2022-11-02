Регионы Украины получат около 200 тысяч доз вакцины от кори

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также в регионы поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДС(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса.

"Фактически каждая область получит сразу три вакцины, – объясняют в Минздраве и отмечают: – Важно, что 9 из 10 не вакцинированных от кори людей, имеющих контакт с больным, будут заражены".

По данным НСЗУ, украинцы страдают дефицитом витамина D.

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