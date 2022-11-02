Регионы Украины получат около 200 тысяч доз вакцины от кори
Между областями Украины распределили 196 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи, которые будут доставлены на места до 4 ноября
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также в регионы поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДС(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса.
"Фактически каждая область получит сразу три вакцины, – объясняют в Минздраве и отмечают: – Важно, что 9 из 10 не вакцинированных от кори людей, имеющих контакт с больным, будут заражены".
- По данным НСЗУ, украинцы страдают дефицитом витамина D.
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