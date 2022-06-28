Региональные конфликты могут слиться в большое противостояние между демократическим и автократическим миром, - дипломат Осипенко
Руслан Осипенко, дипломат, экономист-международник, отметил, что Путин фактически выбросил на мусорник ялтинско-потсдамскую систему безопасности, создававшуюся по результатам Второй мировой войны
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"С моей точки зрения, я не хочу никого пугать, но хочу сказать, что мы на пороге такой большой войны. Потому что Путин сломал ялтино-потсдамскую систему безопасности, которая создавалась по результатам Второй мировой войны", - отметил дипломат.
Руслан Осипенко объяснил, что при ялтинско-потсдамской системе международных отношений четко подтверждался суверенитет стран, неприкосновенность границ, которые нельзя менять силовым путем, а Путин фактически все выбросил на помойку.
"Поэтому сейчас эти региональные конфликты, происходящие на Ближнем Востоке, война в Украине, также потенциально возможна война в азиатско-тихоокеанском регионе, спор между Китаем и Индией - они все могут слиться в большое противостояние. Есть уже база и линия распределения между демократическим лагерем стран и, с другой стороны, автократических стран, которые будут воевать", - отметил Осипенко.
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