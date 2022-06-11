Об этом сообщает Мелитопольское местное издание "РИА-Мелитополь" .

Фото вручения паспортов РФ мелитопольцам псевдогубернатор Балицкий выложил в соцсети.

"О выполнении такой почетной миссии отчитался псевдогубернатор Евгений Балицкий, опубликовал фото немногочисленных мелитопольцев, "которые сегодня стали гражданами большой страны, гражданами России". Предатели так же продолжают грезить о каком-то там "над государстве", - говорится в сообщении.

В издании сообщают, что паспорта России получили в первую очередь сами предатели. "Гауляйтер" Галина Данильченко, занимающая должность "главы военно-гражданской администрации Мелитополя", уже подала заявку на оформление российского гражданства и получение распаспорта.

Кроме того, мелитопольцев, работающих в бюджетных и коммунальных предприятиях, рашисты заставляли оформлять эти документы.

Справочно. Евгений Балицкий – бывший народный депутат Украины, коллаборант Украины с Россией, бывший член Партии регионов. В 2000-х избирался в Запорожский областной совет, с 2010 года вошел в "Партию регионов", по итогам выборов 2012 года попал в Верховную Раду. В 2014 году избрался нардепом в своем округе и вошел во фракцию "Оппозиционного блока".

9 мая оккупанты незаконно назначили Балицкого "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области.

Кроме того, сегодня в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, среди них - экс-мэр Владимир Сальдо.

Оккупанты незаконно назначили бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области.

Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили , что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

2 июня "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества.

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