"Регион все еще находится между светом и тенью": Меркель видит шесть стран Западных Балкан в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что видит шесть стран Западных Балкан членами Евросоюза в будущем
Об этом сообщает Радио Свобода .
"В интересах ЕС продвигать этот процесс", - заявила Меркель. Канцлер намекнула, что на регион имеют достаточное влияние Китай и РФ.
Меркель заявила, что Германия предоставит странам 3 млн доз вакцины против COVID-19.
По ее словам, среди успехов сотрудничества - снижение платы за мобильный роуминг для пользователей во всем регионе.
Меркель заявила, что регион все еще находится "между светом и тенью", имея в виду войну и ее последствия после распада Югославии в 1990-х годах. В частности, она вспомнила сложные отношения между Сербией и Косово, внутренние неполадки в Боснии и Герцеговине и проблемы между Болгарией и Северной Македонией.
"Есть много причин, включая геостратегические, почему это часть Европы и почему мы хотим ее членства в Евросоюзе", - сказала Меркель.
Словения, которая приняла председательство в Совете ЕС планирует 6 октября провести встречу с руководителями стран Западных Балкан.
"Мы надеемся, что до 6 октября сможем достичь значительных договоренностей с целью создания общего рынка Западных Балкан", - отметила Меркель.
Страны находятся на разных этапах интеграции с ЕС. Черногория и Сербия являются наиболее продвинутыми. Албания и Северная Македония ожидают начала переговоров о присоединении, а Босния и Герцеговина и Косово являются странами-кандидатами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное