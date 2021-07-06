"Регион все еще находится между светом и тенью": Меркель видит шесть стран Западных Балкан в ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода .



"В интересах ЕС продвигать этот процесс", - заявила Меркель. Канцлер намекнула, что на регион имеют достаточное влияние Китай и РФ.

Меркель заявила, что Германия предоставит странам 3 млн доз вакцины против COVID-19.



По ее словам, среди успехов сотрудничества - снижение платы за мобильный роуминг для пользователей во всем регионе.

Меркель заявила, что регион все еще находится "между светом и тенью", имея в виду войну и ее последствия после распада Югославии в 1990-х годах. В частности, она вспомнила сложные отношения между Сербией и Косово, внутренние неполадки в Боснии и Герцеговине и проблемы между Болгарией и Северной Македонией.



"Есть много причин, включая геостратегические, почему это часть Европы и почему мы хотим ее членства в Евросоюзе", - сказала Меркель.

Словения, которая приняла председательство в Совете ЕС планирует 6 октября провести встречу с руководителями стран Западных Балкан.



"Мы надеемся, что до 6 октября сможем достичь значительных договоренностей с целью создания общего рынка Западных Балкан", - отметила Меркель.

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В конференции приняли участие главы правительств Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Страны находятся на разных этапах интеграции с ЕС. Черногория и Сербия являются наиболее продвинутыми. Албания и Северная Македония ожидают начала переговоров о присоединении, а Босния и Герцеговина и Косово являются странами-кандидатами.