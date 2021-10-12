Реформы, соглашение об ассоциации, экономическое сотрудничество: фон Ляен назвала факторы для выхода на новый уровень отношений между Украиной и ЕС

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.



"Первый касается фокусировки Украины на внедрении реформ. Мы продолжим поддерживать усилия Украины в осуществлении основных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

Она заявили, что речь идет о судебной реформе, включая Конституционный суд, борьбу с коррупцией и влияние олигархов.



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По словам фон дер Ляйен, второй фактор - использовать потенциал Соглашения об ассоциации.

"Она все еще может многое предложить. Например, в диджитал-сфере. Украина очень прогрессивная в этой сфере, и мы можем многое сделать совместно", - сказала глава Еврокомиссии.

Третий фактор - направлен на увеличение торговли, инвестиций и сотрудничества в сфере экономики.

"Наше соглашение о зоне свободной торговли продолжает быть краеугольным камнем наших отношений. Я призываю нас быть амбициозными, так чтобы обе стороны могли воспользоваться преимуществами", - отметила фон дер Ляйен.