Об этом заявила в среду во время прессбрифинга представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Мы очень четко заявили, что мы привержены политике открытых дверей НАТО", - акцентировала представительница Белого дома.

При этом она напомнила, что любое решение по членству в Североатлантическом альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.

"Итак, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украине, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", - отметила представитель администрации США.

Жан-Пьер отметила, что не будет прибегать к подробностям дипломатических переговоров. В то же время, она напомнила высказывания президента Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться (к Альянсу – ред.)".

"Президент США считает, что Украина может это сделать", - добавила спикер администрации Байдена.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В этот же день сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает присоединение Украины к НАТО без предоставления ей плана действий по членству.

21 июня глава МИД Великобритании заявил , что страна поддержит упрощение вступления Украины в НАТО. 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО. 4 июля вступление Украины в НАТО получило поддержку в парламенте Болгарии, а президент Литвы призвал союзников предложить Украине упрощенное вступление в НАТО.

30 июня посол США в НАТО заявила , что Альянс близок к решению предоставить Украине разрешение пропустить ПДЧ, а 4 июля стало известно, что Зеленский просил Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.