Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Реформы и соответствие стандартам: В США подтвердили позицию по членству Украины в НАТО

Реформы и соответствие стандартам: В США подтвердили позицию по членству Украины в НАТО

6 июля, 2023 четверг
00:56
Украина НАТО

Соединенные Штаты считают, что двери НАТО для Украины открыты, и решение об этом будет принято при согласии всех стран-членов после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям Альянса.

Об этом заявила в среду во время прессбрифинга представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Мы очень четко заявили, что мы привержены политике открытых дверей НАТО", - акцентировала представительница Белого дома.

При этом она напомнила, что любое решение по членству в Североатлантическом альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.

"Итак, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украине, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", - отметила представитель администрации США.

Жан-Пьер отметила, что не будет прибегать к подробностям дипломатических переговоров. В то же время, она напомнила высказывания президента Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться (к Альянсу – ред.)".

"Президент США считает, что Украина может это сделать", - добавила спикер администрации Байдена.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В этот же день сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает присоединение Украины к НАТО без предоставления ей плана действий по членству.

21 июня глава МИД Великобритании заявил , что страна поддержит упрощение вступления Украины в НАТО. 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО. 4 июля вступление Украины в НАТО получило поддержку в парламенте Болгарии, а президент Литвы призвал союзников предложить Украине упрощенное вступление в НАТО.

30 июня посол США в НАТО заявила , что Альянс близок к решению предоставить Украине разрешение пропустить ПДЧ, а 4 июля стало известно, что Зеленский просил Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.

США
Вступление в НАТО
Читайте также:
5 июля, 2023 среда
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
Молодіжна збірна України, Україна U21
5 июля, 2023 среда
Испания - Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
Даля Грибаускайте
4 июля, 2023 вторник
Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
00:44
Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры
00:28
США призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
00:06
Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области
2023, среда
5 июля
23:49
Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023
23:33
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 5 июля
22:50
Обновлено
Во временно оккупированной Макеевке раздались взрывы. Возник пожар
22:47
Президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум
22:30
В Нацгвардии начато служебное расследование по факту взрыва в Шевченковском суде Киева
22:21
В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе удара российских дронов
22:16
OPINION
Николай Княжицкий
Луценко видел Украину. И потому не мог не пойти на фронт
22:07
Елизавета Цуркова
В Ираке группировка "Катаиб Хезболла" взяла в заложники гражданку РФ и Израиля
21:57
Враг в Бахмуте оказался в западне, – Маляр
21:36
Россия запустила фейк, будто в Украине мобилизуют беременных
21:25
Обновлено
Российская армия обстреляла Белозерку в Херсонской области: погиб мужчина, среди раненых - 10-летний мальчик
21:16
У местных властей есть ресурс на укрытия, они отвечают за их готовность, – Зеленский
21:04
Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодежного ЧЕ по футболу
20:59
В Украине не будут повышать налогов до конца войны, – Шмыгаль
20:57
Обновлено
В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Погиб подозреваемый, ранены двое правоохранителей
20:51
Инфографика
Испания – Украина: стартовый состав нашей молодежки на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
20:34
Реальные истории партизан: вышел первый выпуск "Спротив Коміксу", созданного с помощью ИИ
20:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успех ВСУ возле Клищиевки. РФ перебрасывает резервы на Бахмутское направление. Колонка Сергея Згурца
20:06
Альфа Страхование и ЮНС-Холдинг: Зеленский ввел в действие санкции против 18 юрлиц, связанных с РФ
20:06
OPINION
Медведев закусывает манифестами
19:53
Обзор
Победные новости 497-го дня войны: "эдельвейсы" отбили ряд территорий под Бахмутом, за неделю упокоился уже второй соратник Кадырова, раненный в Украине
19:52
Бурный трафик ChatGPT от OpenAI в июне впервые упал, - аналитики
19:44
Уимблдон: украинка Костюк победила восьмую ракетку мира на старте турнира
19:26
Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля
19:09
Потеряли почти половину боеспособности: Британия оценила потери РФ в войне против Украины
19:02
ВСУ уничтожили 2 российских средства ПВО, склад боеприпасов и пункт управления, - сводка Генштаба
18:57
Военные применяют на фронте козацкие тактики боя - комбат 20-го ОБСН "Украина"
18:07
Оккупанты уничтожают туристическую инфраструктуру юга Украины: что известно о Кирилловке
18:07
Бывший тренер "Барселоны" возглавил ПСЖ
18:03
OPINION
О личностности украинской политики
18:02
Киевская блогер получила год испытательного срока за съемку работы ПВО
17:53
электроэнергия
Укрэнерго опубликовало рекомендации по экономии потребления электроэнергии в летнюю жару
17:52
Купили чай - задонатили на беспилотник: Армия дронов запускает благотворительную инициативу с Укрзализныцей и Gemini
17:51
"Мария рисует": в столичном Украинском доме представят 100 неизвестных произведений Примаченко
17:49
Эксклюзив
Россиянам нужно отправить на юг еще 300-350 тыс. резервов, а они не могут собрать 100 тыс. в месяц, - военный эксперт Коваленко
17:43
Эксклюзив
НАТО
Сейчас власть должна находиться в Вильнюсе, - нардеп Синютка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV