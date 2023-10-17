Реформы и экономические связи: Пашинян заявил о планах дальнейшего укрепления отношений Армении с ЕС
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ЕС является ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы
Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает News.am.
"Могу четко и уверенно заявить: Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз считает это возможным. В нашем совместном заявлением с президентом (Еврокомиссии, - ред.) фон дер Ляйен говорится: " В эти тяжелые времена ЕС и Армения стоят бок о бок", – подчеркнул армянский премьер.
Он добавил, что Армения ожидает продолжения сотрудничества с ЕС по реформированию полиции, спасательной службы, независимой судебной системы, реформы образования и государственного управления.
"Мы настроены на дальнейшее укрепление отношений между ЕС и Арменией. В долгосрочной перспективе Европейский Союз и Армения полны решимости укреплять свои экономические связи, работая над раскрытием полного потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", – отметил Пашинян.
В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из рядов ОДКБ – организации, действующей под эгидой РФ.
- Также 17 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном и открыть транспортные коммуникации до конца года.
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