Реформы и экономические связи: Пашинян заявил о планах дальнейшего укрепления отношений Армении с ЕС

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает News.am.

"Могу четко и уверенно заявить: Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз считает это возможным. В нашем совместном заявлением с президентом (Еврокомиссии, - ред.) фон дер Ляйен говорится: " В эти тяжелые времена ЕС и Армения стоят бок о бок", – подчеркнул армянский премьер.

Он добавил, что Армения ожидает продолжения сотрудничества с ЕС по реформированию полиции, спасательной службы, независимой судебной системы, реформы образования и государственного управления.

"Мы настроены на дальнейшее укрепление отношений между ЕС и Арменией. В долгосрочной перспективе Европейский Союз и Армения полны решимости укреплять свои экономические связи, работая над раскрытием полного потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", – отметил Пашинян.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из рядов ОДКБ – организации, действующей под эгидой РФ.