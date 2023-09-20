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Реформирование ООН и право вето: главное из выступления Зеленского на Совбезе ООН

20 сентября, 2023 среда
19:29
Война с Россией

В среду, 20 сентября, Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН: президент Украины подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными

Выступление президента транслировало Еспресо.TV .

Зеленский о реорганизации ООН и праве вето для РФ

Зеленский подчеркнул, что Резолюция Генассамблеи подтверждает факт, что единственный источник этой агрессии – РФ, однако это ничего не изменило для России в ООН. Он подчеркнул, что нации вынуждены искать другие альянсы, поскольку они больше не могут полагаться на ООН.

"Должны признать: Организация в тупике в вопросе агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что право вето, имеющее РФ в ООН, "делает организацию недееспособной".

"Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно через закулисные манипуляции после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые совершает Россия. И все действия ООН разбиваются о привилегию, которую дает это кресло агрессору. Вето в руках агрессора - вот то, что загнало ООН в тупик, кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких и которое используется одним – Россией – в ущерб всем другим членам ООН", - говорит президент.

По словам Зеленского, он верит, что ООН "способна на большее".

"Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето – вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Уставу ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", - говорит президент.

Президент подчеркнул, что организация должна придумать способ преодолевать вето.

"Генеральной Ассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии вступления двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций, и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательна для выполнения всеми государствами-членами", - пояснил Зеленский.

Зеленский призвал к расширению постоянных представительств ООН

Президент Украины подчеркнул, что необходимо расширить представительство наций в Совете Безопасности, поскольку оно должно отражать современность.

"Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Не могу называть нормальным, когда такие нации как Япония, Индия или исламский мир до сих пор за бортом постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена - постоянно. И государства Тихого океана", - объяснил он.

Глава государства также подчеркнул, что "нельзя ограничиваться вниманием только к тем, кто в топ-креслах".

"Необходимо расширение участия и доступа к работе Совета Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной Ассамблеи, которые не признаны агрессорами. И в то же время любое участие любого государства - члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такое государство в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации", – комментирует Зеленский.

Предупреждение агрессии

Владимир Зеленский подчеркнул, что ООН должна создать систему предупреждения агрессии и превентивных санкций в отношении стран-агрессоров.

"Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что потеряет, если начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии" , – говорит президент.

Глава государства подчеркнул, что украинские солдаты сейчас "своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН". Он также сказал, что российские войска и флот должны быть выведены с территории Украины в пределах международно-признанных границ 1991 года. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина должна вернуть эффективный контроль над своей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Формула мира

Президент отметил, что создавал украинскую Формулу мира, опираясь на принципы Устава ООН и что члены Формулы готовы работать над реформами организации.

"Нации, которые присоединяются к работе с Формулой, осознают, что работают ради международного порядка, основанного на правилах, ради защиты территориальной целостности и суверенитета государств, защиты человеческих прав, недопущения агрессии и геноцидной политики. Эпицентром такой работы должен быть этот зал - зал Совета Безопасности ООН и еще в большей степени – зал Генеральной Ассамблеи. Если для этого нужно провести реформу институтов ООН, значит, нужно не бояться реформы. Мы готовы совместно с членами ООН, участвующими в Формуле мира, работать над соответствующими проектами резолюций и поправок к Уставу ООН", – пояснил он.

  • В среду, 20 сентября, более десятка европейских стран, а также Австралия и Канада обратились в Международный суд ООН с просьбой определить свою юрисдикцию по делу геноцида, возбужденному Украиной в отношении России.
Россия
ООН
Владимир Зеленский
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