Реформирование и расширение ЕС и помощь Украине среди главных тем саммита Евросоюза в Гранаде. Зеленского пригласили также

Об этом сообщает сайт Испанского председательства в ЕС.

"Фокус внимания во время этой встречи будет на нынешних конфликтах на континенте, чтобы поддержать при присутствии большинства европейских лидеров единство по отношению к российской агрессии против Украины. Дискуссии в рамках ЕПС будут проходить в четырех рабочих группах по темам: цифровизация; энергетика, окружающая среда и зеленая трансформация" ; многосторонность и геостратегия", – говорится в сообщении.

Об Украине будут говорить в формате группы по многосторонности и геостратегии. В ней будут работать две подгруппы, одна из которых отразит последствия войны против Украины, другая – вероятное реформирование роли определенных международных организаций и учреждений в разрешении этого конфликта.

Также лидеры европейских стран рассмотрят развитие технологий искусственного интеллекта в ЕС и за его пределами, обсудят регуляторные правила по его использованию.

Что касается энергетики, то в ходе встречи запланировано продолжить дискуссию по развитию энергетики с учетом потребностей в охране окружающей среды.

6 октября в Гранаде состоится неформальный саммит Европейского Союза, в ходе которого главы государств и правительств ЕС сосредоточат внимание на дальнейшем развитии сообщества. В частности, лидеры Евросоюза обсудят, как реформировать сообщество из 27 стран, чтобы принять новых членов, начав процесс подготовки ЕС к расширению к 2030 году.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил на саммит в Гранаде и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Зеленский сообщил изданию Sky TG24 .

"Меня пригласил в Гранаду премьер-министр Санчес на неофициальный саммит 27 стран ЕС", – сказал он.

Зеленский добавил, что также получил приглашение на встречу от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. Однако отметил, что вряд ли сможет присутствовать в Гранаде, поскольку его "присутствие здесь, в Украине, необходимо".

Справка. Европейское политическое сообщество создано 9 мая 2022 г. по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона во время тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. В Гранаде состоится уже третья встреча в таком формате для обсуждения важнейших вопросов, волнующих европейцев на всем континенте. Предыдущие два саммита ЕПС прошли в Чешской Республике и Молдове.