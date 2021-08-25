"Реформа судов - это файеры и фейерверки": группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Автозак" и клип на нее
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню под названием "Автозак" и клип на нее
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Автозак" - работа с будущего альбома группы.
"Хотим выразить поддержку всем, кто борется за свои права, кто отстаивает свою свободу и защищает собственное достоинство. Наша молодая демократия традиционно держится на уличных протестах и гражданской активности. Голос улицы диктует волю кабинетам власти. У нас есть шанс, пока мы заполняем своим дыханием и пением наши улицы и площади ", - говорится в описании к клипу.
В клипе также присутствуют титры на белорусском языке.
"Отдельно хотим поддержать наших братьев и сестер в Беларуси. Специально для вас белорусский поэт Андрей Хаданович сделал перевод. За вашу и нашу свободу", - заявили музыканты.,
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