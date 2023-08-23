Реформа системы управления отходами: в Минсреде разъяснили, каких изменений ожидать предпринимателям

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"В настоящее время продолжается подготовка необходимой нормативно-правовой базы, которая запустит механизмы закона в действие, поэтому каждый предприниматель может уже сейчас проанализировать свою деятельность в разрезе требований нового закона, пересмотреть технологические регламенты", - отметила директор департамента цифровой трансформации и электронных публичных услуг Минприроды Евгения Попович .

Первые шаги: что предприниматели могут сделать уже сейчас

провести классификацию своих отходов по новому, так называемому, List of Waste, то есть Национальному перечню отходов. Проект этого документа уже находится в общем доступе и должен быть утвержден в ближайшее время;

определить, относятся ли отходы к безопасным или опасным. При необходимости провести необходимые лабораторные анализы согласно установленной процедуре;

понять, какие операции с отходами будет выполнять предприятие по новому законодательству;

подготовить документы для получения разрешений на проведение таких операций. Список таких документов прописан в законе;

по опасным отходам следует учесть: обрабатывать такие отходы по новым правилам может только предприятие, имеющее лицензию на комплекс операций, то есть в том числе выполняет рециклинг или удаление. Поэтому следует заблаговременно позаботиться о получении лицензий;

если предприниматели собирают и перевозят опасные отходы в другие страны, они также должны получить на это лицензию.

Для облегчения процедур, которые предстоит пройти предпринимателям по новым правилам, будут внедрены цифровые инструменты.

Что будет доступно для предприятий на единой онлайн-платформе ЭкоСистема

кабинет предприятия;

информационная система управления отходами, по которой будут осуществлять учет отходов, отслеживать все действия с отходами, генерировать отчетность.

Что можно будет сделать на онлайн-платформе

предоставить документы и получить лицензии;

онлайн оформить разрешение на осуществление операций по обработке отходов;

получить вывод на трансграничную перевозку отходов;

автоматически сгенерировать право на отходы. Предприятию остается только проверить сформированный файл и подписать его. Такая отчетность по системе будет направляться и в Государственную службу статистики Украины и т.д.

Напомним, Закон Украины "Об управлении отходами" вступил в силу 9 июля 2023 года.