Реформа НУШ под угрозой, это очередное основание уволить Шкарлета, - нардепка Совсун
В Украине нет учебников для пятого класса для Новой украинской школы, это угроза реформе
Об этом заявила нардепка Инна Совсун в эфире Еспресо.
"Я очень переживаю за 5 класс и отсутствуют там учебники. Сейчас, когда частично зарплаты учителей покрываются из средств Всемирного банка - то, что Минобразования не смогло вспомнить, а бросьте еще, пожалуйста, 2 млн на печать учебников до 5 класса является основанием для снятия министра", – сказала она.
По ее мнению, это чревато реформой школьного образования.
"Сейчас под угрозой целая реформа Новой украинской школы, если эти учебники не будут напечатаны и предоставлены в школы. Эти деньги можно было легко найти у международных партнеров, они уже большие
мерой финансируют функционирование среднего образования в Украине. Об учебниках нужно было упомянуть", - подытожила Совсун.
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