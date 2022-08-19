Реформа НУШ под угрозой, это очередное основание уволить Шкарлета, - нардепка Совсун

Об этом заявила нардепка Инна Совсун в эфире Еспресо.

"Я очень переживаю за 5 класс и отсутствуют там учебники. Сейчас, когда частично зарплаты учителей покрываются из средств Всемирного банка - то, что Минобразования не смогло вспомнить, а бросьте еще, пожалуйста, 2 млн на печать учебников до 5 класса является основанием для снятия министра", – сказала она.

По ее мнению, это чревато реформой школьного образования.

"Сейчас под угрозой целая реформа Новой украинской школы, если эти учебники не будут напечатаны и предоставлены в школы. Эти деньги можно было легко найти у международных партнеров, они уже большие

мерой финансируют функционирование среднего образования в Украине. Об учебниках нужно было упомянуть", - подытожила Совсун.