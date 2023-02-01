В комментарии изданию Politico премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что правительство готово пересмотреть недавно принятый закон о "реформе" КСУ: "Мы проводим консультации с Европейской Комиссией, чтобы все предоставленные выводы были учтены в тексте".

И еще сказал, что изменения могут быть внесены уже на этой неделе, перед саммитом Украина-ЕС.

То, что уже премьер анонсировал перемены, хорошо.

Значит, наиболее вероятно, их все-таки внесут в текст. И реформа КСУ, а с ней и евроинтеграция, может быть спасена. Все зависит от тех изменений, которые собираются внести, — внимательно следим.

А вот от того, сколько мы потеряли времени, усилий и доверия к себе пока в очередной раз ходили по тем же граблям во время полномасштабной войны — просто срывает крышу.

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От того, сколько мы потеряли времени, усилий и доверия к себе пока в очередной раз ходили по тем же граблям во время полномасштабной войны — просто срывает крышу

Например, некоторые представители ОП еще несколько дней назад серьезно рассказывали нашим ближайшим международным партнерам, что изменения в закон внести невозможно, потому что для этого потребуется год (!).

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И тут выходит премьер и говорит — и ничего, на следующей неделе все внесем.

P.S. То, что некоторые высокопоставленные парламентарии ходят и снова носят в медиа кремлевские нарративы о "внешнем управлении" - это вообще вне понимания.

Уважаемые, остановитесь. Напомню, мы по-прежнему в состоянии полномасштабной войны. И если бы не наши международные партнеры — все сейчас было бы намного, намного хуже.

Ну и в ЕС нас силой никто не тянет, напомню. И будем мы там или нет, зависит прежде всего от того, насколько мы сможем привести происходящее с нашими судами к какому-то приличному уровню.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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