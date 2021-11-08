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Реформа градостроительства: законопроект №5655 лишает архитекторов авторских прав, - Национальный союз архитекторов

8 ноября, 2021 понедельник
22:18

Национальный союз архитекторов Украины считает, что реформа градостроительства лишает архитекторов авторских прав, чем угрожает безопасности во время строительства

Об этом говорится в сюжете специально для программы "Большой эфир Василия Зимы" на Эспрессо.TV.

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5655 о реформе в сфере градостроения. Документ предусматривает диджитализацию документации и разделение полномочий центральных и местных органов власти и юридических лиц.

Однако архитектурное сообщество пришло к выводу, что проект закона содержит коррупционные риски и угрожает реформе децентрализации в Украине.

"Были приняты в первом чтении очень дискриминационные положения, лишающие архитектора авторских, имущественных и прав интеллектуальной собственности, лишающие архитектора влияния на то, как будет реализовываться разработанный им проект", - сказала заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий.

Согласно законопроекту все права на интеллектуальную собственность и проектную документацию получает заказчик. Застройщик сможет изменять архитектора сколько угодно раз на одном объекте. То есть, автор проекта не сможет контролировать то, что построят.

По мнению архитекторов, этот законопроект может создать основу для коррупции при использовании бюджетных средств. Ведь заказчик может захотеть сэкономить на замене материалов или строительных конструкциях.

"Пока мы добились только того, что нас слышат, и будто возвращают часть наших прав, которые были зафиксированы еще в законе об архитектурной деятельности с 1999 года", - сказал президент Национального союза архитекторов Украины Александр Чижевский.

Архитекторы предлагают поправки в проект закона. По их мнению, только так эта реформа сделает рынок недвижимости более прозрачным и понятным и повысит инвестиционную привлекательность.

"Или мы успеваем к голосованию во втором чтении сейчас, или мы будем убеждать в том, чтобы этот законопроект был отправлен на доработку, была создана комиссия по привлечению других участников рынка, а именно и архитекторов, и представителей общины", - сказал член Архитектурной палаты. НСАУ Алексей Шемотюк.

17 ноября законопроект планируют обсуждать на профильном комитете Совета. Накануне, 16 ноября, Национальный союз архитекторов Украины проведет всеукраинскую мирную акцию протеста и пикетирование государственных администраций по всем областным центрам.

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