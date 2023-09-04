Рефлексии о российском и украинском олигархах

Эти люди известны. Они как раз управляют и страной, и названными городами на разных должностях. Еще больше людей поддерживало проекты российских олигархов в медиа, принимало в них разнообразное участие. Но их никто ни о чем не спрашивает. Это ведь страшнее, чем допрашивать слабого сейчас Фридмана.

Зато спрашивают Михаила Ткача. "Хорошая россиянка" Юлия Латынина интересуется, почему Ткач не на фронте. Полный сюр. Гражданка страны агрессора спрашивает, почему граждане страны, на которую они напали, не воюют! Не дело Латыниной задавать такие вопросы. Но она и дальше благодаря "хорошим украинцам", которые тянут "хороших русских" в наши эфиры, учит нас жизни.

Есть одна интересная деталь на видео Ткача. Снята с Михаилом архитекторша, которая, как и Фридман, родилась во Львове - Анна Камышан.

Еще в 2019 году Анна одновременно основывала "Общество друзей Москвы реки" в Москве и строила инсталляцию в Бабьем Яру в Киеве, на открытие которой приходил президент Зеленский. Даже сейчас Камыш, помогая в Лондоне Фридману, представляет во Львове проект восстановления Мариуполя с мэрами этого оккупированного города и Львова. Почему? Почему некоторые активы Фридмана национализированы, как банк, некоторые даже не полностью принадлежащие ему рейдерят как "Моршинскую", а некоторые продолжают успешно работать, будто ничего и не произошло, в частности в сфере коммуникаций?

Всё просто. Главное пиар – а там договоримся.

По той же причине в уже совсем другом деле об еще одном подсанкционном олигархе Коломойском, Офис президента упорно утверждает, не показывая указа и демонстрируя непонятные ксерокопии, что у Игоря Валерьевича нет гражданства Украины, а судья в процессе, изучавший дело, прямо называет его гражданином Украины.

Если выбирать кому верить: судье, который 100% видел материалы дела и объявил Коломойского "гражданином Украины", или советнику ОП, чья должность не предусматривает допуска к материалам дела (вообще непонятно как он их получил и откуда взял), и нет понимания – решение очевидно. Украинцев снова обманывают ради денег. Даже во время войны.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.