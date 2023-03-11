Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, "все музейные залы почти год стояли пустыми, чтобы обезопасить экспонаты после полномасштабного вторжения в Украину".

"Проекты каждого из художников, представленных на выставке, являются рефлексиями на события этой войны, на их связь с предыдущими войнами, на судьбы музеев во время полномасштабного вторжения, а также на историю Музея Ханенко, связанную с историей всего города, всей страны и историей мирового искусства в целом", – отметила она.

Кроме того, она также напомнила, что "Музей Ханенко – это один из мощных культурных институтов столицы, известный серьезными коллекциями западного и восточного искусства. В условиях военного положения они не могут быть представлены посетителям. Более того, это заведение получило существенные повреждения во время ракетного обстрела 10 октября прошлого года и готовится к реставрационным работам. Тем не менее, музей продолжает свою работу и даже экспериментирует с новыми формами взаимодействия художников и жаждущих искусства зрителей".

Старостенко поблагодарила "всех, кто поддерживает интерес к культуре в такое непростое время".

Также известно, что проект поддержала общественная организация "Музей современного искусства" в рамках сотрудничества Ukrainian Emergency Art Fund и Teiger Foundation по поддержке украинской культуры в условиях войны через воплощение значимых кураторских проектов.