Рефлексии на события войны: в музее Ханенко открыли выставку работ
В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве презентовали выставку "Тем временем в доме Ханенко", которая продлится с 11 марта по 30 апреля
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, "все музейные залы почти год стояли пустыми, чтобы обезопасить экспонаты после полномасштабного вторжения в Украину".
"Проекты каждого из художников, представленных на выставке, являются рефлексиями на события этой войны, на их связь с предыдущими войнами, на судьбы музеев во время полномасштабного вторжения, а также на историю Музея Ханенко, связанную с историей всего города, всей страны и историей мирового искусства в целом", – отметила она.
Кроме того, она также напомнила, что "Музей Ханенко – это один из мощных культурных институтов столицы, известный серьезными коллекциями западного и восточного искусства. В условиях военного положения они не могут быть представлены посетителям. Более того, это заведение получило существенные повреждения во время ракетного обстрела 10 октября прошлого года и готовится к реставрационным работам. Тем не менее, музей продолжает свою работу и даже экспериментирует с новыми формами взаимодействия художников и жаждущих искусства зрителей".
Старостенко поблагодарила "всех, кто поддерживает интерес к культуре в такое непростое время".
Также известно, что проект поддержала общественная организация "Музей современного искусства" в рамках сотрудничества Ukrainian Emergency Art Fund и Teiger Foundation по поддержке украинской культуры в условиях войны через воплощение значимых кураторских проектов.
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