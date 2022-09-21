"Референдумы" не будут иметь юридическую силу: ОБСЕ о планах Путина на временно оккупированных территориях Украины

Об этом говорится на портале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Поскольку война после вторжения Российской Федерации в Украину продолжается, любые так называемые "референдумы", запланированные или при поддержке сил, незаконно осуществляющих фактический контроль на оккупированных территориях Украины, противоречили бы международным стандартам и обязательствам по международным гуманитарным правам, поэтому их результаты не будут иметь юридическую силу", - подчеркнули в ОБСЕ.

С соответствующим заявлением выступили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и директор Бюро ОБСЕ по демократическим вопросам Институты и права человека Маттео Мекаччи.

Они подчеркнули, что любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными властями с соблюдением национального законодательства и международных стандартов. Поэтому запланированные оккупантами "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины будут юридически ничтожны.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов.

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