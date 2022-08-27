"Референдумы" на оккупированных землях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков, - ISW
Российские власти вряд ли смогут провести "референдумы" 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечает ISW, все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.
Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.
Кроме того, по сообщению института, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на тяглые украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.
Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие ключевые выводы аналитиков института:
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
- Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
- Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
- В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.
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