Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечает ISW, все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

Кроме того, по сообщению института, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на тяглые украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Другие ключевые выводы аналитиков института:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.

Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.

В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.

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